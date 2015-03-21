Германия не проведет в этом году гран-при Формулы-1 впервые с 1960-го года

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Германия впервые с 1960 года не проведет на своей территории Гран-при в классе Формулы-1.

Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт Формулы-1, Гран-при Германии, которое должно было состояться 17-19 июля, из-за финансовых затруднений не состоится.

Таким образом, в этом году будет проведено лишь 19 гонок из запланированных 20-и.

Отметим, что Гран-при Германии в течение долгого периода времени проводились на автотрассах Хоккенхаймринга и Нюрбургринга.