Гашим Магомедов: Хотел завоевать золотую медаль, но и серебро - неплохой результат

Хотел завоевать золотую медаль, но и серебро - неплохой результат.

Хотел завоевать золотую медаль, но и серебро - неплохой результат.

Как передает Report , об этом по возвращении на родину сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов, ставший серебряным призером XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.

"Спорт – это моя жизнь, и я постоянно работаю над достижением высоких результатов. С другой стороны, олимпийской медали по тхэквондо у нас давно не было. К счастью, мне удалось это сделать. Я горжусь тем, что поднял флаг Азербайджана на Олимпийских играх", - сказал он.

Спортсмен добавил, что Федерация тхэквондо Азербайджана делает все возможное для развития этого вида спорта в стране.

Напомним, что сегодня очередная группа азербайджанских спортсменов, принявших участие в парижской Олимпиаде, вернулась на родину.