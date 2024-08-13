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Гашим Магомедов: Хотел завоевать золотую медаль, но и серебро - неплохой результат

Гашим Магомедов: Хотел завоевать золотую медаль, но и серебро - неплохой результат Хотел завоевать золотую медаль, но и серебро - неплохой результат.
Индивидуальные
13 августа 2024 г. 06:37
Гашим Магомедов: Хотел завоевать золотую медаль, но и серебро - неплохой результат

Хотел завоевать золотую медаль, но и серебро - неплохой результат.

Как передает Report, об этом по возвращении на родину сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов, ставший серебряным призером XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.

"Спорт – это моя жизнь, и я постоянно работаю над достижением высоких результатов. С другой стороны, олимпийской медали по тхэквондо у нас давно не было. К счастью, мне удалось это сделать. Я горжусь тем, что поднял флаг Азербайджана на Олимпийских играх", - сказал он.

Спортсмен добавил, что Федерация тхэквондо Азербайджана делает все возможное для развития этого вида спорта в стране.

Напомним, что сегодня очередная группа азербайджанских спортсменов, принявших участие в парижской Олимпиаде, вернулась на родину.

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Версия на азербайджанском языке Qaşım Maqomedov: Qızıl medal qazanmaq istəyirdim, lakin gümüş də pis nəticə deyil

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