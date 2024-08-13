Гашим Магомедов: Хотел завоевать золотую медаль, но и серебро - неплохой результат

Хотел завоевать золотую медаль, но и серебро - неплохой результат.
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"Спорт – это моя жизнь, и я постоянно работаю над достижением высоких результатов. С другой стороны, олимпийской медали по тхэквондо у нас давно не было. К счастью, мне удалось это сделать. Я горжусь тем, что поднял флаг Азербайджана на Олимпийских играх", - сказал он.
Спортсмен добавил, что Федерация тхэквондо Азербайджана делает все возможное для развития этого вида спорта в стране.
Напомним, что сегодня очередная группа азербайджанских спортсменов, принявших участие в парижской Олимпиаде, вернулась на родину.