"Формула 1": Сезон откроет американский миллиардер

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс станет почетным гостем Гран-при Австрии на чемпионате мира по "Формуле 1".

Как передает Report со ссылкой на издание GrandPx, первое соревнование сезона откроет именно американский магнат.

Его на Гран-при лично пригласил владелец компании Red Bull, миллиардер Дитрих Матешиц. Консультант команды по автоспорту Хельмут Марко отказался комментировать информацию.

Отметим, что сезон "Формулы 1" 2020-го года еще не начался из-за пандемии коронавируса. Ранее руководство "Формулы 1" отложило Гран-при в Азербайджане, а также в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании и Канаде, отменены этапы в Австралии, Монако, Нидерландах и Франции. Соревнование в Баку должно было состояться 5-7 июля.

Гран-при Австрии состоится 3-5 и 10-12 июля.