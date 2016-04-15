Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Международная шахматная федерация (FIDE) временно отстранила украинских шахматистов от соревнований.

Как сообщает Report, причиной послужила несвоевременная оплата необходимых средств для участия шахматисток местной шахматной федерации на чемпионате мира.

Некоторое время назад заместитель мэра города Львов, где пройдут соревнования, Андрей Москаленко признался, что они задолжали FIDE 60 тыс. евро.

Украинские гроссмейстеры не смогут принимать участия в международных соревнования пока вопрос не будет решен.

Отметим, что на финальной игре встретились Мария Музычук и Хоу Ифань. Встреча завершилась победой второй шахматистки - 6:3.