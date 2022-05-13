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Феерическое шоу карабахских скакунов поразило зрителей Королевского конного шоу в Виндзоре

Феерическое шоу карабахских скакунов поразило зрителей Королевского конного шоу в Виндзоре На традиционном Королевском конном шоу в Виндзорском замке в Великобритании прошло первое выступление азербайджанских кавалеристов.
Индивидуальные
13 мая 2022 г. 14:18
Феерическое шоу карабахских скакунов поразило зрителей Королевского конного шоу в Виндзоре

На традиционном Королевском конном шоу в Виндзорском замке в Великобритании прошло первое выступление азербайджанских кавалеристов.

Как сообщили Report в Федерации конного спорта Азербайджана, специальная шоу-программа с участием 15 карабахских скакунов вызвала огромный интерес у зрителей.

6-минутное представление "Земля огней", за которым наблюдали 5 тысяч зрителей с трибун и миллионы людей перед экранами телевизоров, поразило мастерством наездников, а также национальными танцами под завораживающую музыку.

В ближайшие дни запланированы еще три выступления азербайджанской делегации. Эти мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на телевизионных каналах и интернет-платформах Великобритании.

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Версия на английском языке ФотоEnchanting show of Karabakh horses amazes audience of Royal Horse Show in Windsor
Версия на азербайджанском языке Фото“Vindzor Kral Atçılıq Şousu”: Qarabağ atlarının çıxışı möhtəşəm olub

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