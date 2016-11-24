Эльчин Зейналов: Проводится работа для организации в Баку престижных соревнований по гребле на байдарках и каноэ

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Я очень рад, что XXXVI конгресс Международной федерации каноэ (ICF) проходит в Баку. Это большая честь для нашей страны и федерации".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал президент Национальной федерации гребли Азербайджана Эльчин Зейналов.

Касаясь проводимого в Баку Международной федерацией каноэ XXXVI конгресса, Э.Зейналов отметил, что данное заседание совпадает с юбилеем Национальной федерации гребли Азербайджана: "Федерация учреждена в 2006 году. В этом году мы отмечаем ее 10-летний юбилей. Конгресс совпадает с юбилеем. В работе конгресса принимают участие более 200 представителей из 87 стран. Мероприятие представляет важное значение, ожидаются некоторые структурные изменения. Завтра будет также избран президент ICF".

Эльчин Зейналов заявил о вероятности быть представленным в будущем в Исполнительном комитете ICF: "В Исполнительном комитете представлены 4 человека с каждого континента, в том числе Европы. В будущем Азербайджану также могут предложить членство в Исполнительном комитете, однако сейчас этого не ожидается".

По словам Э.Зейналова, в ближайшие годы в Баку могут пройти чемпионаты Европы и мира по гребле на каноэ: "В прошлом году на I Европейских играх "Баку - 2015" прошли соревнования по гребле на байдарках и каноэ и соревнования в этих видах спорта были организованы в Мингячевире.

Однако для проведения чемпионатов мира и Европы нужны каналы. Кроме того, канал должен быть создан в Баку. Нашу страну посещает множество гостей. Нужно заняться их размещением и организацией досуга. Думаю, что по этим причинам подобные чемпионаты в Баку должны проводиться. В связи с этим ведется определенная работа. Безусловно, в случае создания в Баку канала, мы можем организовывать как чемпионаты Европы, так и мира".

Отметим, что начавшийся сегодня в "Boulevard Hotel" XXXVI конгресс ICF завершит работу 26 ноября.