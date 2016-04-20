​Джавид Челебиев: Я боролся с армянином от имени азербайджанских солдат

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Все прошло очень хорошо. Вы знакомы с ходом моих встреч. Я завоевал золотую медаль и лицензию".

Об этом в заявлении Report сказал завоевавший на прошедшем в городе Самсун (Турция) Европейском отборочном турнире золотую медаль в весовой категории 56 кг и ставший обладателем лицензии на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро боксер Джавид Челебиев.

Д.Челебиев коснулся поединка с армянским боксером Арамом Авагяном, которого победил в полуфинале турнира: "Я знал, что меня ждет встреча с армянским боксером. Это было для меня дополнительной ответственностью. Я чувствовал ответственность и знал, что буду бороться от имени азербайджанского народа. Поэтому, я должен был сражаться изо всех сил и победить. Я достиг своей цели. Каждому спортсмену свойственно чувство побеждать преждевременно в нокауте. Я тоже сражался с тем же чувством. В итоге я победил и завоевал лицензию. Когда я выходил на ринг, знал о событиях на фронте, знал о наших шехидах. Я боролся от имени всех азербайджанских солдат и азербайджанского народа. Я не позволял себе даже думать о поражении и вышел на ринг только для победы. В конечном счете мне удалось достичь желаемого. Эту победу я посвятил своему народу, шехидам и нашим солдатам, которые в эти минуты охраняют Родину".

24-летний боксер также коснулся заявлений о том, что причиной поражения армянского боксера стали судьи: "Армяне всегда поступали подобным образом. Они во всех делах такие, не говоря уж о поражениях. Конечно же, они должны выступать с подобными нелепыми заявлениями, так как не могут смириться с поражением. Еще не стоит забывать, что побежденный - армянин. Разве он признается? Все было налицо. За нашим поединком следил весь мир. Все видели, как была одержана победа над армянином. Мой товарищ по команде Абдулгадир Абдуллаев также завоевал лицензию, обыграв представлявшего Украину спортсмена армянского происхождения. Эта победа радует весь Азербайджан. Каждая победа, одержанная нашими спортсменами над армянами, радует не только меня или тренеров, но и весь наш народ. Мы рады и гордимся победой нашего товарища по команде над армянином также, как и весь наш народ".