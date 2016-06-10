Двукратный чемпион Европы: На лондонской Олимпиаде я не попадался на допинге

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Хьюстоне я попался на допинге. Все знают об этом. Однако утверждают, что я попался на допинг-тесте на лондонской Олимпиаде. Это неправда. Официально нигде не зарегистрировано, что в Лондоне мой допинг-тест был положительным.

Об этом в заявлении Report сообщил член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Валентин Христов (62 кг).

Двукратный чемпион Европы признался, что в прошлом году на чемпионате мира в Хьюстоне не смог пройти допинг-тест. Он опроверг информацию о применении запрещенных препаратов на Летних олимпийских играх в Лондоне в 2012 году: "Решение о наказании будет обнародовано после Рио-2016. Могу получить от 2 до 4 лет дисквалификации. Однако пожизненной дисквалификации не будет".

Отметим, что Валентин Христов завоевал золото на чемпионатах Европы 2012 и 2015 гг.