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Два азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

Два азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы Два азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U-23 в болгарской Софии.
Индивидуальные
14 октября 2024 г. 20:33
Два азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

Два азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U-23 в болгарской Софии.

Как сообщает Report, в третий день соревнований Ниджат Гусейнов (51 кг) в своем первом бою встретился со Скоттом Ричардсом (Уэльс).

Бой 1/8 финала завершился победой нашего боксера со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). В 1/4 финала Гусейнов встретится с испанцем Рафаэлем Серрано.

Мурад Аллахвердиев также выиграл свой первый поединок. Он одолел Алексея Кокцикаву (ИБАБ) со счетом 3:2 (28:29, 29:28, 30:27, 28:29, 30:27). На следующем этапе Аллахвердиев встретится с Матвием Ражбой (Украина).

Отметим, что бои 1/4 финала ЧЕ среди мужчин-боксеров пройдут 16 октября.

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Версия на английском языке Two Azerbaijani boxers reach quarterfinals of European Championship
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala yüksəlib

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