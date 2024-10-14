Два азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

Два азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U-23 в болгарской Софии.

Два азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U-23 в болгарской Софии.

Как сообщает Report, в третий день соревнований Ниджат Гусейнов (51 кг) в своем первом бою встретился со Скоттом Ричардсом (Уэльс).

Бой 1/8 финала завершился победой нашего боксера со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). В 1/4 финала Гусейнов встретится с испанцем Рафаэлем Серрано.

Мурад Аллахвердиев также выиграл свой первый поединок. Он одолел Алексея Кокцикаву (ИБАБ) со счетом 3:2 (28:29, 29:28, 30:27, 28:29, 30:27). На следующем этапе Аллахвердиев встретится с Матвием Ражбой (Украина).

Отметим, что бои 1/4 финала ЧЕ среди мужчин-боксеров пройдут 16 октября.