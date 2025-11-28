Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Для детей семей шехидов организуется зимний лагерь в области космических технологий

    С 25 по 30 ноября в турецком центре GUHEM организован зимний лагерь для детей семей шехидов с целью познакомить их с космическими и современными технологиями.

    Как передает Report, проект реализуется Академией KOSMİK при "Азеркосмос" при поддержке Национального антидопингового агентства Азербайджана, центра GUHEM и Общественного объединения "Зафер".

    В лагере участвуют дети из 10 семей шехидов из разных регионов страны. Участники получают знания в областях высоких технологий, космоса, инноваций и искусственного интеллекта, а также проходят практические занятия с использованием современных технических средств.

    GUHEM - центр площадью 13 000 квадратных метров, созданный под руководством Торгово-промышленной палаты Бурсы при участии Муниципалитета Бурсы и Совета по научным и технологическим исследованиям Турции. Центр развивает направления космических и авиационных технологий, а также поддерживает проекты, связанные с инновациями, цифровизацией и сферой ИКТ.

    Для детей семей шехидов организуется зимний лагерь в области космических технологий

