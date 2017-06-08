Десять азербайджанских борцов примут участие в Золотом Гран-при

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские спортсмены по вольной борьбе примут участие в Золотом Гран-при имени Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозиа в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, для участия в турнире, который стартует 10 июня, отправятся 10 борцов под руководством главного тренера сборной команды Фирдовси Умудова и тренера Арифа Абдуллаева.

На двухдневных соревнованиях примут участие Мирджалал Гасанзаде, Парвиз Ибрагимов, Руслан Гасымов (каждый 57 кг), Галиб Алиев (61 кг), Панах Ильяслы (65 кг), Теймур Мамедов, Джошгун Азимов (каждый 70 кг), Кянан Алиев, Мурад Халигов и Александр Гостиев (каждый 86 кг).

Отметим, что в судейском составе Азербайджан представит арбитр международной категории Вагиф Зейналлы.