Делегация Автомобильной федерации Азербайджана принимает участие на ежегодной спортивной конференции FIA

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Делегация Автомобильной федерации Азербайджана (АФА) отправилась в итальянский город Турин.
Как сообщили Report в федерации, представители АФА принимают участие на ежегодной спортивной конференции Международной автомобильной федерации (FIA).
Основной темой мероприятия, стартовавшего 21 июня, является прошлое, настоящее и будущее автомобильного спорта.
В рамках мероприятия также проводятся панельные обсуждения на темы стратегий развития местных автомобильных федераций, безопасности в автомобильном спорте, единства автомобильного спорта и автомобильной промышленности.
В центре внимания конференции находится Гран-при Европы "Формулы-1", прошедший в Баку. В ходе мероприятия отмечено, что гонки были организованы на высоком уровне.
На конференции, которая завершит свою работу сегодня, участвуют представители автомобильной промышленности и спорта, автомобильные федерации мира.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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