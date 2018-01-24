Чемпион мира Эльвин Мамишзаде: Если я расскажу о содеянном против меня, все станет вверх дном - ИНТЕРВЬЮ

© Report

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с чемпионом мира по боксу, победителем I Европейских игр “Баку-2015” Эльвином Мамишзаде.

- Примите ли, Вы участие в чемпионате Азербайджана, который стартует в конце недели?

- Нет, пока я не собираюсь участвовать в турнирах, так как не набрал еще нужной формы. Поскольку я не готов к Чемпионату Азербайджана, мною было принято решение отказаться от участия в нем.

- Ваша неготовность связана с отсутствием тренировок или травмой?

- Нет, тренировки не приостановлены, я продолжаю готовиться, просто сам не захотел участвовать в Чемпионате.

- Очень печально, что Вы как один из немногих чемпионов мира по боксу остались вне турниров. Сможем ли мы в ближайшее время увидеть прежнего Эльвина Мамишзаде?

- Я прилагаю усилия для этого. Верю, что в 2019 году буду в хорошей форме.

- Что можете сказать о новом главном тренере национальной команды Леониде Лоивском?

- Я бы не хотел обсуждать его. Он ни плохой и не хороший – нормальный специалист. Между нами нет никаких проблем.

- Однако некоторое время назад он отстранил Вас от тренировок...

- Да, но это была не его идея. Были вмешательства извне.

- Значит, в сборной есть те, кто не желают видеть Вас?

- Есть конечно. Такие люди есть и в самой федерации, и вне ее. Почему все должны любить меня?! Спорт – это конкуренция. Все стремятся вперед, прибегают к различным уловкам. Это присуще не только боксу, но и остальным видам спорта.

- Вы выступаете в легком весе, там не так много боксеров. Учитывая это, кто может доставить Вам проблемы?

- Достаточно и одного боксера. Ныне в моей весовой категории выступает Масуд Юсифзаде. В этом году я ожидаю завоевание Гошгаром Сафарли золотой медали чемпионата. На прошлогоднем чемпионате он стал обладателем серебряной медали.

- Повлияло ли прошлогоднее Ваше наказание со стороны главного тренера и инцидент с Вашим участием в одном из ночных клубов на отлучение Вас от сборной?

- До этого инцидента какие только козни ни плелись в отношении меня?! Я могу рассказать многое, просто не хочу делать этого. Если я расскажу об этом, воцарится хаос. Говоря конкретно, в Федерации бокса Азербайджана разгорится скандал. Я могу открыто заявить кто есть кто, но если сделаю это, все станет вверх дном, меня сразу же объявят врагом народа. Поэтому не надо. Со мной некогда приключился один случай. Об этом написали СМИ и все пошло кувырком. Однако содеянное со мной имело место до этого.

- Кто так отнесся к Вам: руководство федерации, или…

- Нет, это не руководство федерации, воду мутили на нижнем уровне. Это стоящие даже ниже генсека Наги Сафарова. Это те, кто лебезят перед другими – подают пальто, открывают и закрывают за кем-то двери, подают пиджаки… Я говорю о таких людях... Ничего не смысля в спорте, они бьют себя в грудь "Я такой", "Я эдакий". Из-за таких людей бокс оказался в нынешнем состоянии. Покуда в боксе не будет бойцов, людей, смыслящих в этом виде спорта, развития не будет. Не знавший турнирной борьбы, никогда не поймет, что я испытываю на ринге.

- Выходит, тот инцидент в ночном клубе был совершен Вами под влиянием всего происходившего на тот момент вокруг Вас?

- Тогда мне было не очень хорошо. Я задумывался о завершении карьеры, отказе от выступления за Азербайджан. Я собирался уйти в профессиональный бокс. А потом вдруг подумал: зачем я должен убегать от них? Ведь никто из них не видел тех рингов, что видел я. Будем говорить откровенно: я показывал неплохие результаты. Я прошел путь от чемпиона Европы среди юниоров с 2007 года. Я не новоиспеченный чемпион, на протяжении 10 лет я успешно выступаю, результаты налицо. Я видел ринг. Надо учитывать и то, с кем я делил этот ринг. Я бы не ушел, оставив после себя пустоту, у меня нет никаких проблем с моими нынешними соперниками. Соперник на ринге, выходишь и бьешься, кто победит – победит. За пределами ринга мы – друзья, на ринге – соперники. Я не могу враждовать с теми, с кем проливал пот. Да, есть враждебно настроенные ребята. Это зависит от мировоззрения каждого. Кто копит обиду, сам в ответе за это. Моя проблема с теми, кто мутит воду на дне. Есть 3 чемпиона мира азербайджанского происхождения – Агасы Мамедов, Джавид Чялябиев и я. Однако, меня не пригласили в сборную. Чтобы наказать меня, взяли другого – Масуда Юсифзаде. А он вышел и опозорил. На меня действует то, что те, кто в свое время мне верил, теперь из-за мутивших воду людей, потеряли эту веру.

- Главный тренер Леонид Лоивский украинец, его помощник Нариман Абдуллаев – азербайджанец. Можно ли говорить, что Абдуллаев создает отрицательное впечатление о вас?

- И это тоже, почему бы нет? Я говорю, что в боксе страны, включая Наги Сафарова верх очень хороший, низ очень плохой. Наги муаллиму говорят, что это так, а вот это иначе. Сафаров не среди нас, он не видит сам. Думает, наверное, все так, как и говорят. Но у меня самого не спрашивают поступал я так или нет.

- Мы сможем увидеть вас в сборной в период Леонида Лоивского?

- В 2019 году при боях я не буду с ними спорить. До сих пор меня стараются отдалять из-за того, что я спорил. Им нравится, когда на каждое их слово отвечают "будет сделано". Кто они такие, чтобы я на все их слова говорил "будет сделано"? Посмотрите на мои результаты и на их. Кто они такие, чтобы учить меня боксу?

- Но задание дают главный тренер и помощник...

- У меня нет проблем с главным тренером. При подготовке к чемпионату республики он каждый день приходил и наблюдал, интересовался, тренировал. Мы уважаем друг друга. Я же не первый раз вызван в сборную, чтобы не ладить с главным тренером. С 2010 года приходили разные главные тренеры. Я работал со всеми. Как получается, что до сих пор проблем не было, а теперь появились? Хотя тогда я не давал результатов. Сейчас же я добился результата, и возникла проблема? Меня всегда недолюбливали из-за того, что я говорил правду. Они отвращают человека от бокса.

- Поэтому вы не хотите выступать в чемпионате Азербайджана?

- Пока я не выступаю из-за этого. Сейчас я тренируюсь. Я хочу однажды появиться и выступить так, чтобы никто не смог найти ошибки. Безусловно, я тоже совершал ошибки. Старший должен уметь прощать ошибки, сглаживать углы. Нельзя рубить топором упавшего.

- Каково ваше отношение к сигаретам и спиртным напиткам? Может, говоря о "несоблюдении режима", имеется в виду это?

- Кто видел меня курящим сигареты и пьющим? Не следование режиму – это опоздание на тренировки, не подчинение беспрекословно. Я человек... Они должны интересоваться моим положением на ринге.

- Вы говорили о предложениях из-за рубежа...

- Да, были предложения, связанные только с профессиональным боксом. Мой вес соответствует низкой весовой категории. В профессиональном боксе же нужны тяжеловесы. Я буду выступать в весовой категории 55 кг. Если стану чемпионом республики, пойду в сборную. Если нет, так нет. Сейчас я тренируюсь в частном порядке под руководством тренера Эльбруса Рзаева.

- Когда мы увидим вас в хорошей форме?

- Наверное, в 2019 году. В этом году в боксе нет значительных соревнований. Я готовлюсь к предстоящим в будущем году соревнованиям с лицензией на олимпиаду.