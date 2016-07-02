Британский гонщик "Мерседес" стартует с первого места на Гран-при Австрии

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ На трассе "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге состоялась квалификация перед Гран-при Австрии.
Как сообщает Report, квалификацию выиграл британский гонщик "Мерседес" Льюис Хемильтон. Его лучшее время составило - 1:07.922.
Остальные гонщики расположились следующим образом:
2. Нико Росберг - "Мерседес" (Германия)
3. Нико Хюлькенберг - "Форс Индия" (Германия)
4. Себастьян Феттель - "Феррари" (Германия)
5. Дженсон Баттон - "Макларен" (Великобритания)
6. Кими Райконнен - "Феррари" (Финляндия)
7. Даниэль Риккиардо - "Ред Булл" (Австралия)
8. Вальтери Боттас - "Уильямс" (Финляндия)
9. Макс Ферстаппен - "Ред Булл" (Нидерланды)
10. Фелипе Масса - "Уильямс" (Бразилия)
11. Эстебан Гутьерес - "Хаас" (Мексика)
12. Паскаль Верляйн - "МРТ" (Германия)
13. Ромэн Грожан - "Хаас" (Франция)
14. Фернандо Алонсо - "Макларен" (Испания)
15. Карлос Сайнс - "Торро Россо" (Испания)
16. Серхио Перез - "Форс Индия" (Мексика)
17. Кевин Магнуссен - "Рено" (Дания)
18. Джольон Палмер - "Рено" (Великобритания)
19. Рио Харьянто - "МРТ" (Индонезия)
20. Даниил Квят - "Торро Россо" (Россия)
21. Маркус Эрикссон - "Заубер" (Швеция)
22. Фелипе Наср - "Заубер" (Бразилия).
Отметим, что Нико Росберг и Себастьян Феттель получили штраф в виде 5 мест за смену коробки передач.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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