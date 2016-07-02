Британский гонщик "Мерседес" стартует с первого места на Гран-при Австрии

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ На трассе "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге состоялась квалификация перед Гран-при Австрии.

Как сообщает Report, квалификацию выиграл британский гонщик "Мерседес" Льюис Хемильтон. Его лучшее время составило - 1:07.922.

Остальные гонщики расположились следующим образом:

2. Нико Росберг - "Мерседес" (Германия)

3. Нико Хюлькенберг - "Форс Индия" (Германия)

4. Себастьян Феттель - "Феррари" (Германия)

5. Дженсон Баттон - "Макларен" (Великобритания)

6. Кими Райконнен - "Феррари" (Финляндия)

7. Даниэль Риккиардо - "Ред Булл" (Австралия)

8. Вальтери Боттас - "Уильямс" (Финляндия)

9. Макс Ферстаппен - "Ред Булл" (Нидерланды)

10. Фелипе Масса - "Уильямс" (Бразилия)

11. Эстебан Гутьерес - "Хаас" (Мексика)

12. Паскаль Верляйн - "МРТ" (Германия)

13. Ромэн Грожан - "Хаас" (Франция)

14. Фернандо Алонсо - "Макларен" (Испания)

15. Карлос Сайнс - "Торро Россо" (Испания)

16. Серхио Перез - "Форс Индия" (Мексика)

17. Кевин Магнуссен - "Рено" (Дания)

18. Джольон Палмер - "Рено" (Великобритания)

19. Рио Харьянто - "МРТ" (Индонезия)

20. Даниил Квят - "Торро Россо" (Россия)

21. Маркус Эрикссон - "Заубер" (Швеция)

22. Фелипе Наср - "Заубер" (Бразилия).

Отметим, что Нико Росберг и Себастьян Феттель получили штраф в виде 5 мест за смену коробки передач.