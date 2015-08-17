​Азербайджанский спортсмен поборолся с Рамзаном Кадыровым - ВИДЕО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский боец К-1 Забит Самедов провел спарринг-бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Как сообщил Report Самедов, проверочный бой состоялся в ходе его визита в столицу Чечни Грозный. По его словам, бой состоялся в резиденции главы Чеченской Республики.

После боя Рамзан Кадыров поделился своим мнением о нем: "Воскресным вечером я встретился на ринге с известным кикбоксером мира, моим дорогим братом Забитом Самедовым. Мы по-братски провели спаринг. Бокс продолжался четыре раунда. Забит имеет хорошую реакцию, прекрасно защищается, любит атакующий бой. Мы обменялись серией ударов. Для меня большая честь оказаться на ринге с Забитом Самедовым. Это человек занимающий достойное место в спортивном мире. Он тяжелым трудом, сильной волей и целеустремлённостью добился результатов и признания. Обмен ударами с такими мастерами - хороший урок и мастер-класс для любого боксёра".

Отметим, что Забит Самедов примет участие в одном из основных поединков турнира, который состоится 22 августа в Грозном. Соперником азербайджанского спортсмена станет опытный босниец Дзевад Потурак. Турнир состоится под контролем президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Азербайджанский боец Забит Самедов по прозвищу "Маугли" известен во всем мире 9 последовательными победами на профессиональном ринге. Среди его крупных достижений стоит выделить победу над обладателем черного пояса и неоднократным участником соревнований K-1 Макото Уехара, турецким спортсменом Мертом Акыном, Стивом Маккуином в турнире "Global Fighting Championship 3" в Дубае, а также выходцем из Конго и Германии Даньо Илунга.