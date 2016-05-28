​Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире World Masters

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров завоевал золотую медаль на последнем лицензионном турнире World Masters, проходящем в мексиканской Гвадалахаре.

Как сообщает Report, О.Сафаров в весовой категории 60 кг в 1/4 финала одержал победу над турком Бекиром Озлю. В полуфинале он победил французского дзюдоиста Валиде Хъяра и вышел в финал, где состоялась решающая встреча с Винсентем Лимаре. Одолев противника, О.Сафаров стал обладателем золотой медали.

Ниджат Шихализаде в весовой категории 66 кг записал в актив национальной сборной вторую медаль. Он завоевал бронзу, одержав победу над португальцем Сергио Олеиником.

Отметим, что на турнире World Masters принимали участие 235 спортсменов (117 мужчин, 118 женщин) из 51 страны мира. В состав сборной Азербайджана вошли 7 дзюдоистов.