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    Азербайджанский борец завоевал золото юношеской Олимпиады в Дакаре

    Индивидуальные
    • 08 ноября, 2026
    • 22:07
    Азербайджанский борец завоевал золото юношеской Олимпиады в Дакаре

    Сборная Азербайджана завоевала еще одну золотую медаль в соревнованиях по пляжной борьбе на IV летних юношеских Олимпийских играх "Дакар-2026".

    Об этом Report сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

    Член сборной Эльгюн Керимли (90 кг) в финальном поединке одержал победу над представителем Грузии Нурадином Мустафаевым и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

    Спортсмен, выступавший в группе B, выиграл все три поединка группового этапа. Э. Керимли сначала победил представителя Молдовы Артема Какеа и марокканского борца Нура Ганнама, а в заключительной схватке одолел бразильца Аллана Смита ди Соузу Бесерру, обеспечив себе выход в полуфинал. В полуфинале азербайджанский борец победил представителя Сенегала Аблая Диуфа и вышел в финал.

    Таким образом, сборная Азербайджана завершила соревнования по пляжной борьбе на Играх "Дакар-2026" с тремя медалями. Ранее Тунар Гулиев (70 кг) завоевал золото, а Нихад Сулейманлы (80 кг) – серебро. Гюнель Керимли (55 кг) заняла пятое место.

    Пляжная борьба Азербайджанские спортсмены
    Azərbaycan təmsilçisi Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarının çempionu olub
    Azerbaijan's Elgun Karimli wins beach wrestling gold at Dakar 2026 Youth Olympics
    44 filmi
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