Азербайджанский борец завоевал золото юношеской Олимпиады в Дакаре

Сборная Азербайджана завоевала еще одну золотую медаль в соревнованиях по пляжной борьбе на IV летних юношеских Олимпийских играх "Дакар-2026".

Об этом Report сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

Член сборной Эльгюн Керимли (90 кг) в финальном поединке одержал победу над представителем Грузии Нурадином Мустафаевым и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Спортсмен, выступавший в группе B, выиграл все три поединка группового этапа. Э. Керимли сначала победил представителя Молдовы Артема Какеа и марокканского борца Нура Ганнама, а в заключительной схватке одолел бразильца Аллана Смита ди Соузу Бесерру, обеспечив себе выход в полуфинал. В полуфинале азербайджанский борец победил представителя Сенегала Аблая Диуфа и вышел в финал.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила соревнования по пляжной борьбе на Играх "Дакар-2026" с тремя медалями. Ранее Тунар Гулиев (70 кг) завоевал золото, а Нихад Сулейманлы (80 кг) – серебро. Гюнель Керимли (55 кг) заняла пятое место.