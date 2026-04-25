    Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

    Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов стал чемпионом Европы.

    Как сообщает Report, Базарганов (57 кг) в решающем поединке в Албании одолел Мусу Мехтиханова (UWW) со счетом 8:6.

    Таким образом, в копилке сборной Азербайджана на данном чемпионате Европы уже три золотые медали.

    Напомним, что ранее борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золото чемпионата Европы. Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) взяли бронзу. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете. Бронзовые медали также завоевали наши борчихи Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

