Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы
- 25 апреля, 2026
- 21:05
Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов стал чемпионом Европы.
Как сообщает Report, Базарганов (57 кг) в решающем поединке в Албании одолел Мусу Мехтиханова (UWW) со счетом 8:6.
Таким образом, в копилке сборной Азербайджана на данном чемпионате Европы уже три золотые медали.
Напомним, что ранее борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золото чемпионата Европы. Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) взяли бронзу. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете. Бронзовые медали также завоевали наши борчихи Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).
