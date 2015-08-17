​Азербайджанские каратисты примут участие в соревнованиях в Иране

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские каратисты примут участие в 11-ом Международном турнире братства и солидарности в Иране. Как сообщает Report, соревнования состоятся в Урмии.

Несколько основных членов национальной команды взрослых недавно вернулись с отдыха после I Европейских игр "Баку-2015", поэтому вынуждены были пропустить международный турнир. В мужском турнире на татами выйдут победитель Игр Фирдовси Фарзалиев (-60 кг) и бронзовый призер Ниязи Алиев (-67 кг), также Джейхун Мустафаев и Муса Мусаев (-60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг), Панах Абдуллаев (-84 кг), Орхан Гейдарли, Асиман Гурбанлы и Али Джафаров (+84 кг).

В качестве рефери международного турнира выступят азербайджанские судьи национальной категории Мехман Мадатов, Акиф Керимов и Джавид Рафиев.

Призовой фонд соревнования составляет 30 тыс. долларов. Команда, которая отправится в Иран сегодня, вернется в Баку 22 августа.