Азербайджанские боксеры завоевали семь медалей на международном турнире

В румынском городе Георгени завершился международный турнир по боксу среди юниоров.

В румынском городе Георгени завершился международный турнир по боксу среди юниоров.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, национальная команда завершила соревнования, где участвовали 212 спортсменов из 12 стран, с тремя золотыми и четырьмя серебряными медалями.

В юношеской сборной чемпионский титул завоевали два боксера. В весовой категории до 54 кг Мухаммедали Ашыралиев в финале победил Флорина Калдарару (Румыния) (5:0), а Мухаммедали Гасымзаде (до 57 кг) - Викторио Илиева (5:0).

Таджи Насибов (до 50 кг) занял второе место, проиграв сопернику в финале.

В составе сборной среди девушек Эмили Рзаева (до 70 кг) оказалась сильнее всех своих соперниц. В финале она победила Марию Танасеску (Румыния).

Айсу Исмаилова (до 46 кг), Нермин Ализаде (до 50 кг) и Айнур Микаилова (до 52 кг) завершили турнир серебряными медалями.