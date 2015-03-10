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    ​Азербайджанский боец станет почетным гостем Рамзана Кадырова - ФОТО

    Международный турнир по смешанным единоборствам Грозная битва состоится 14 марта в Чечне

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский боец, мастер K-1 Забит Самедов приглашен почетным гостем главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает Report.

    "Я приглашен почетным гостем в Чечню, куда также приглашены бойцы Фабрицо Вердум, Джон Джонс, Бадр Хари", - заявил сам З.Самедов.

    Он подчеркнул, что международный турнир по смешанным единоборствам "Грозная битва", куда его пригласили в качестве гостя, состоится 14 марта в Чечне в спортивном комплексе "Колизей".

    Участниками турнира станут бойцы республиканских спортивных клубов "Ахмат" и "Беркут".

    Финансовую поддержку в проведении турнира оказывает Региональный общественный фонд имени покойного президента Чечни, Героя России Ахмата Кадырова.

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