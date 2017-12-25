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    Азад Рагимов: В 2017 году Азербайджан принял у себя 55 международных соревнований

    Самым важным из этих соревнований были IV Игры исламской солидарности© Report

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Этот год стал знаменательным для азербайджанского спорта. Поставленные задачи были достойно выполнены, увеличилось количество медалей".

    Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал на церемонии, посвященной спортивным итогам 2017 года, в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.

    Министр сообщил, что в 2017 году азербайджанские спортсмены приняли участие в 234 международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира и Европы: "В нашей республике было организовано 2019 внутренних соревнований. Азербайджан принял у себя 55 международных соревнований. Самым важным из них были IV Игры исламской солидарности".

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