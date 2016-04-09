​Американского бойца без правил подозревают в допинге

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Бывший чемпион Абсолютного боксерского чемпионата (UFC) Фрэнк Мир попал под подозрение Антидопингового агентства США (USADA), которое обнаружило в допинг-пробе бойца запрещенное вещество, передает Report со ссылкой на ТАСС.

USADA не разглашает название запрещенного вещества. В ближайшее время организация обработает окончательные результаты допинг-пробы и вынесет решение.

Допинг-проба, оказавшаяся положительной, была взята 20 марта во время последнего боя американца против новозеландца Марка Ханта, в котором он уступил в первом раунде нокаутом. Поединок проходил в рамках UFC Fight Night 85 в Брисбене (Австралия).

Мир отрицает подозрения в употреблении допинга, написав на своей странице в социальной сети, что "никогда не употреблял запрещенных препаратов для повышения эффективности", он также просит болельщиков не осуждать его до конца расследования.

Спортсмену, которому в мае исполнится 37 лет, грозит двухлетняя дисквалификация.

Мир является чемпионом UFC-2004 в тяжелом весе, а также временным чемпионом UFC-2010. За 16-летнюю карьеру в смешанных единоборствах американец провел 29 боев, из которых выиграл 18 (5 нокаутом), проиграл - 11. Он является рекордсменом UFC в тяжелом весе по количеству побед (16) и проведенных боев (27).