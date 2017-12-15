10 причин для посещения Гран-при Азербайджана Формулы-1 - АНАЛИЗ

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Уже в третий раз в Азербайджане пройдет одно из самых престижных соревнований мира - чемпионат мира Формулы-1.

Есть некоторые моменты, которые делают предстоящие в Баку 27-29 апреля 2018 года соревнования привлекательными для иностранцев.

Report предлагает 10 наиболее важных из них.

1. Азербайджан – страна с умеренным климатом. Обычно в апреле среднемесячная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 11–14 градусов тепла (ночью 7-12, днем в первую половину месяца 14-19, во вторую - 20-25 градусов тепла).

2. Баку – синтез современности и древности. Убедиться в этом можно, просмотрев фото и видеоролики о столице.

3. Территория Азербайджана расположена на пересечении мягкой и субтропической климатических зон, что делает природу страны разнообразной. Приезд на Формулу-1 является также возможностью ознакомиться со страной с древними традициями, богатой историей и культурой. Вы можете открыть для себя Азербайджан.

4. Азербайджан – образец толерантности. Это – характерная черта жителей страны.

5. В Азербайджане нет расизма и антисемитизма. Данный момент также отразился в отчетах многих международных организаций.

6. Хотя на протяжении более 25 лет Азербайджан находится в условиях войны, с точки зрения безопасности в стране нет никаких проблем. Общественная безопасность в стране обеспечивается на высоком уровне. Граждане не склонны к преступности.

7. Азербайджан является одной из стран с наиболее низкими ценами среди государств, где проводилось Гран-при Формулы-1.

8. В календаре Формулы-1 есть 3 места с городским (гоночным) треком – Баку, Монако и Сингапур. Приезжайте в Баку и получите удовольствие от городского трека.

9. Одними из особенностей городского трека являются случайные результаты и аварии, а также скандалы. До сих пор обсуждается скандал между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем, хотя победителем Гран-при Азербайджана в сезоне 2017 года стал пилот команды Red Bull Даниэль Риккардо.

10. Одна из особенностей Гран-при Азербайджана также связана с организацией шоу-программы с участием мировых звезд. В прежние годы зрителям Формулы-1 запомнились выступления Мерайи Кэри, Николь Шерзингер и Таркана. В 2018 году концерт состоится в Baku Crystal Hall, где проходил международный песенный конкурс "Евровидение".