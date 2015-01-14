​Замминистра: В будущем к "электронному правительству" подключатся местные органы исполнительной власти

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ С помощью Информационного портала открытого правительства (data.gov.az) граждане Азербайджана могут воспользоваться услугами 46-ти органов центральной исполнительной власти, а в будущем к порталу смогут присоединиться и местные органы исполнительной власти.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам замминистра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По его словам, основная цель заключается в упрощении использования "электронного правительства" и расширении оказываемых населению услуг.

Э.Велизаде сказал, что для расширения масштабов использования "электронного правительства" в Азербайджане была выдвинута новая инициатива: "Суть инициативы открытого правительства заключается в том, что граждане должны обладать сведениям об информациях госструктур. Должны быть созданы условия для разработки приложений для свободного приобретения различных информаций путем передачи "Start-up" и пользователям специальных программных модулей. Пользуясь различными интернет средствами, граждане могут приобрести эту информацию и пользоваться ею в различных целях".

"Речь здесь идет о доведении до граждан с помощью прикладных программ материалов функционирующих сфер, в частности, почтовых индексов, телефонных кодов регионов и пр. вопросов. Думаем, что создание подобных условий поможет в деятельности малых и средних компаний ИКТ, "start-up" и лиц, недавно начавших свою деятельность", - добавил официальный представитель министерства.