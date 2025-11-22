Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В сенате США сообщили о прогрессе в продвижении санкций против России

    22 ноября, 2025
    • 05:18
    В сенате США сообщили о прогрессе в продвижении санкций против России

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что есть прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против Российской Федерации в Конгрессе США.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "Я рад, что, похоже, наметился прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против России в Палате представителей, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку в Конгрессе", - отметил Грэм.

    По словам сенатора, эта законодательная инициатива даст президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу больше рычагов влияния на РФ, чем когда-либо прежде.

    Лента новостей