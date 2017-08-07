В работе Facebook и Instagram наблюдаются перебои в ряде стран

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Перебои в работе Facebook и Instagram наблюдаются в понедельник утром в странах северной и восточной Европы, а также в России.

Как передает Report, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Отмечается, что сбой затронул пользователей из Норвегии, Финляндии, Дании, Латвии, Швеции, Эстонии, России и ряда других стран.

В самой Facebook заявили, что компания работает над устранением неполадок.