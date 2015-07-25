В пролетающих над Турцией самолетах можно будет пользоваться мобильными телефонами

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Агентство информационных и коммуникационных технологий Турции предоставило 4 администраторам полномочия на предоставление услуг мобильной связи в воздушном транспорте.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, таким образом, впредь в воздушном пространстве Турции можно будет пользоваться мобильными телефонами даже на высоте более 6 тыс. м.

Системой мобильных телефонов смогут также пользоваться незарегистрированные в Турции лайнеры, пользующиеся воздушным пространством этой страны.

Для этого пользователи системы должны получить от страны, где зарегистрирован воздушный транспорт, разрешение на использование мобильной операционной системы и системы сотовой связи GSM 1800.