В Баку проходит V Олимпиада роботов

Сегодня в Баку состоялась церемония открытия V Олимпиады роботов.

Сегодня в Баку состоялась церемония открытия V Олимпиады роботов.

Как сообщает Report, на церемонии открытия приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Индира Гаджиева, команды-участницы, родители детей, участвующих в соревнованиях, а также зрители.

В начале минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу Родины. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана, после чего мероприятие было объявлено открытым.

Выступившая на открытии мероприятия замминистра молодежи и спорта Индира Гаджиева пожелала молодежи успехов: "На первой олимпиаде было 20 участников. А сейчас число команд-участниц увеличилось в 6 раз и составило 124".