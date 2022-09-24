О нас

В Баку проходит V Олимпиада роботов

В Баку проходит V Олимпиада роботов Сегодня в Баку состоялась церемония открытия V Олимпиады роботов.
ИКТ
24 сентября 2022 г. 14:31
В Баку проходит V Олимпиада роботов

Сегодня в Баку состоялась церемония открытия V Олимпиады роботов.

Как сообщает Report, на церемонии открытия приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Индира Гаджиева, команды-участницы, родители детей, участвующих в соревнованиях, а также зрители.

В начале минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу Родины. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана, после чего мероприятие было объявлено открытым.

Выступившая на открытии мероприятия замминистра молодежи и спорта Индира Гаджиева пожелала молодежи успехов: "На первой олимпиаде было 20 участников. А сейчас число команд-участниц увеличилось в 6 раз и составило 124".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Фото5th Robot Olympiad underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda V Robot Olimpiadası keçirilir

Самое важное

Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
23 сентября 2022 г. 18:16
В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
ФотоВ Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
23 сентября 2022 г. 12:09
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
23 сентября 2022 г. 10:36
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
22 сентября 2022 г. 17:05
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
22 сентября 2022 г. 14:41
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
22 сентября 2022 г. 12:52
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
22 сентября 2022 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
21 сентября 2022 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi