​В Azercell стартовала новая кампания

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Лидирующий мобильный оператор Азербайджана Azercell накануне праздника Новруз представил новую кампанию для абонентов нефактурной линии, а также для новых абонентов, которые перешли на нефактурную линию Azercell посредством услуги переноса номеров.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора, кампания под названием “Присоединяйся к Azercell и говори бесплатно 5 часов ежемесячно” продлится до 31 марта 2015 года. В течении кампании каждый абонент, который активирует номер "SimSim" и пополнит счет минимум на 5 манатов, получит возможность ежемесячно говорить бесплатно 5 часов внутри сети в течении 6 месяцев. Бонусные часы сроком действия 5 дней предназначены для внутрисетевых звонков.

Также отметим, что в случае если абонент заменит существующий тариф Bizimkiler на своем номере, то его участие в кампании будет приостановлено.