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В Азербайджане запустят инновационную экосистему в сфере науки

В Азербайджане запустят инновационную экосистему в сфере науки Инновационная экосистема онлайн-платформы для передачи технологий и коммерциализации науки будет впервые запущена в Азербайджане.
ИКТ
26 октября 2022 г. 12:09
В Азербайджане запустят инновационную экосистему в сфере науки

В Азербайджане впервые будет запущена инновационная экосистема онлайн-платформы для передачи технологий и коммерциализации науки.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Парка высоких технологий НАНА Васиф Аббасов на форуме в Азербайджанском техническом университете в рамках проекта "Программа работы Парка высоких технологий в Азербайджане: применение и наращивание потенциала".

Он также сообщил, что с марта этого года более 200 членов группы бенефициаров прошли обучение на семи онлайн-лекциях по коммерциализации технологий, интеллектуальной собственности, стартапам и инкубации, сотрудничеству между университетом и промышленностью в формате "Лаборатории знаний", которые ежемесячно проводят корейские эксперты.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə elmə dair innovasiya ekosistemi istifadəyə veriləcək

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