​В Азербайджане создается Центр обработки и хранения данных

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В июне этого года в Азербайджане планируется сдать в пользование Центр обработки и хранения данных (ЦОХД). Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Центра международных связей и вычислений министерства связей и высоких технологий Мазахим Гулиев.

М.Гулиев добавил, что крупнейшие компании мира, в том числе поисковые системы Google и Yahoo, социальная сеть Facebook проявляют интерес к Центру обработки и хранения данных.

По его словам, привлечение международных компаний на азербайджанский рынок поможет устранить задержки трафика.