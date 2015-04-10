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    ​В Азербайджане создается Центр обработки и хранения данных

    Google, Yahoo и Facebook проявляют интерес к проекту

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В июне этого года в Азербайджане планируется сдать в пользование Центр обработки и хранения данных (ЦОХД). Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Центра международных связей и вычислений министерства связей и высоких технологий Мазахим Гулиев.

    М.Гулиев добавил, что крупнейшие компании мира, в том числе поисковые системы Google и Yahoo, социальная сеть Facebook проявляют интерес к Центру обработки и хранения данных.

    По его словам, привлечение международных компаний на азербайджанский рынок поможет устранить задержки трафика.

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