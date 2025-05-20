В Азербайджане пройдет форум СВМДА по цифровой трансформации и инновациям

В 2025 году в Азербайджане планируется проведение форума по цифровой трансформации и инновациям.

В 2025 году в Азербайджане планируется проведение форума по цифровой трансформации и инновациям.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе проходящей в Баку 8-ой пленарной сессии делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Азербайджан предложил ряд значимых инициатив в рамках мер доверия на 2025 год, включая конференцию по обмену знаниями в области цифровизации транспортных коридоров, мероприятие по расширению участия малого и среднего бизнеса в торговле через электронную коммерцию, форум по цифровой трансформации и инновациям и тренинг по кибербезопасности для специалистов из стран СВМДА", - сказал он.

По его словам, цифровая трансформация перестала быть опцией - это необходимость.

"Вызовы, такие как ограниченный доступ к технологиям и цифровым навыкам, велики, но столь же велики и возможности в сфере электронной коммерции и искусственного интеллекта", - добавил К. Сарыбай.