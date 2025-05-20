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В Азербайджане пройдет форум СВМДА по цифровой трансформации и инновациям

В Азербайджане пройдет форум СВМДА по цифровой трансформации и инновациям В 2025 году в Азербайджане планируется проведение форума по цифровой трансформации и инновациям.
ИКТ
20 мая 2025 г. 10:23
В Азербайджане пройдет форум СВМДА по цифровой трансформации и инновациям

В 2025 году в Азербайджане планируется проведение форума по цифровой трансформации и инновациям.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе проходящей в Баку  8-ой пленарной сессии делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Азербайджан предложил ряд значимых инициатив в рамках мер доверия на 2025 год, включая конференцию по обмену знаниями в области цифровизации транспортных коридоров, мероприятие по расширению участия малого и среднего бизнеса в торговле через электронную коммерцию, форум по цифровой трансформации и инновациям и тренинг по кибербезопасности для специалистов из стран СВМДА", - сказал он.

По его словам, цифровая трансформация перестала быть опцией - это необходимость.

"Вызовы, такие как ограниченный доступ к технологиям и цифровым навыкам, велики, но столь же велики и возможности в сфере электронной коммерции и искусственного интеллекта", - добавил К. Сарыбай.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host CICA forum on digital transformation and innovation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya və innovasiyalar üzrə forum keçiriləcək

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