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    В Азербайджане мужчины больше пользуются услугами интернета

    За последние 5 лет статистика пользователей возросла

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Статистика пользующихся интернетом мужчин в Азербайджане превышает статистику женщин.

    Об этом Report сообщили из Госкомстата.

    Отмечается, что в прошлом году число пользователей интернета в стране составило 77%.

    Интернетом пользуются 72% женщин и 78% мужчин в стране.

    Напомним, что 5 лет назад, в 2010 году, лишь 46% населения Азербайджана были пользователями интернета.

    Тогда статистика пользующихся интернетом женщин составляла 36,5, а мужчин - 55,6%. 

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