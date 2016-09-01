В Азербайджане мужчины больше пользуются услугами интернета

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Статистика пользующихся интернетом мужчин в Азербайджане превышает статистику женщин.

Об этом Report сообщили из Госкомстата.

Отмечается, что в прошлом году число пользователей интернета в стране составило 77%.

Интернетом пользуются 72% женщин и 78% мужчин в стране.

Напомним, что 5 лет назад, в 2010 году, лишь 46% населения Азербайджана были пользователями интернета.

Тогда статистика пользующихся интернетом женщин составляла 36,5, а мужчин - 55,6%.