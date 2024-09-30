В августе Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета

В августе этого года Азербайджан занял 104-ое место среди 161 страны по скорости фиксированного широкополосного интернета (45,47 Мбит/с). Средняя скорость загрузки возросла на 58,4%.

В августе этого года Азербайджан занял 104-ое место среди 161 страны по скорости фиксированного широкополосного интернета (45,47 Мбит/с). Средняя скорость загрузки возросла на 58,4%.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, Азербайджан продвинулся на 5 ступеней по сравнению с июлем.

Первое место по скорости фиксированного широкополосного интернета заняли Объединенные Арабские Эмираты (297,62 Мбит/с), а последнее место - Туркменистан (3,53 Мбит/с).

Азербайджан в августе занял 45-е место среди 111 стран по скорости мобильного интернета (55,14 Мбит/с), не изменив своей позиции по сравнению с июлем.

По скорости мобильного интернета первое место заняли ОАЭ (398,51 Мбит/с), а последнее - Йемен (7,91 Мбит/с).

В отчетном месяце Баку продвинулся на три строчки среди 205 городов по скорости фиксированного широкополосного интернета и занял 131-е место (47,01 Мбит/с).

Вальпараисо возглавляет рейтинг городов с фиксированным широкополосным доступом в интернет со скоростью 326,39 Мбит/с, на последнем месте расположился Алеппо (Халеб) (1,86 Мбит/с).

В июле Баку занял 69-е место среди 161 города по скорости мобильного интернета (72,36 Мбит/с).

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Эр-Райян (438,23 Мбит/с), последнее - Кабул (8,32 Мбит/с).