Увеличилось число кибератак на интернет-ресурсы Азербайджана

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Вчера и сегодня в Азербайджане увеличилось число кибератак на интернет-ресурсы. Об этом сообщили Report из центра электронной безопасности (CERT) при министерстве связи и высоких технологий Азербайджана.

Отмечается, что данные атаки в основном проводятся в связи с 100-летием так называемого "геноцида армян". По данным CERT, основными мишенями кибератак являются сайты госструктур и частные интернет-ресурсы.

"В связи с этим центр электронной безопасности (CERT) при министерстве связи и высоких технологий Азербайджана предпринял ряд мер безопасности, провел просветительные работы в этом направлении. В первую очередь отправлены извещения интернет провайдерам и соответствующим структурам. Рекомендовано усилить меры безопасности в связи с возможной опасностью", - говорится в сообщении центра.

Отметим, что по сравнению с предыдущими годами, в текущем году CERT повысил качество работ в сфере просвещения и электронной безопасности, а также профессионализм кадров.