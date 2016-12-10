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    Samsung выведет из строя еще оставшиеся у покупателей в США смартфоны Galaxy Note 7

    Компания выпустит обновление, которое не позволит Galaxy Note 7 заряжаться

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Samsung выведет из строя еще оставшиеся у покупателей в США смартфоны Galaxy Note 7 из-за риска самовозгорания.

    Как сообщает Report со ссылкой на NBC News, 19 декабря будет выпущено приложение, которое сделает смартфоны полностью бесполезными.

    Оно не позволит Galaxy Note 7 заряжаться и заблокирует возможность подключения к беспроводным сетям.

    Согласно сообщению Samsung, покупатели вернули более 93% приобретенных в США Galaxy Note 7. Однако около 7% отозванных и потенциально опасных аппаратов все еще находятся у пользователей.

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