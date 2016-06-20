​Пользователи Bakcell получат бесплатный доступ к Facebook

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell предоставила пользователям тарифа DoğmaCIN возможность получить бесплатный доступ в Facebook.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, бесплатный доступ к Facebook предоставляется при всех видах использования приложения Facebook и приложения Facebook Messenger (включая обмен сообщениями, фотографиями и файлами с помощью приложения FB Messenger). Переход на другие веб-сайты через приложение Facebook, а также голосовые и видео звонки посредством Facebook Messenger, тарифицируются в обычном порядке.

"В наше время очень сложно найти обладателя смартфона, который не пользовался бы социальной сетью Facebook. Мы хотим, чтобы наши абоненты стали еще ближе друг к другу и имели больше возможностей, чтобы делиться эмоциями по еще более выгодным тарифам. Самый важный фактор, мотивирующий нас при создании любого нового продукта или сервиса Bakcell - предоставление преимуществ нашим абонентам. Вот почему наша команда очень часто радует клиентов подобными заманчивыми предложениями. Мы уверены, что абоненты будут довольны новым предложением, позволяющим сэкономить средства, оставаясь при этом на связи", - сказал директор по маркетингу и продажам компании Bakcell Феджа Хаджич.

Отметим, что все новые и текущие абоненты тарифа DoğmaCIN, желающие воспользоваться данным предложением, могут с легкостью подключиться к кампании, набрав код *515*1#YES. Подключение осуществляется бесплатно, после чего, абоненты смогут пользоваться Facebook бесплатно в течение 7 дней. После 7 дней абонентам нужно будет просто пополнить баланс, чтобы продолжить пользоваться бесплатным доступом в Facebook. Каждое разовое пополнение баланса на сумму от 2 до 4.99 AZN позволит абоненту пользоваться бесплатным доступом в Facebook в течение 7 дней, в то время как разовое пополнение баланса на сумму от 5 AZN и выше продлит срок действия услуги на целых 30 дней.