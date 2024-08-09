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Подписан Меморандум между Службой электронной безопасности и организацией TSARKA Казахстана

Подписан Меморандум между Службой электронной безопасности и организацией TSARKA Казахстана 10:33
ИКТ
9 августа 2024 г. 11:00
Подписан Меморандум между Службой электронной безопасности и организацией TSARKA Казахстана

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Службой электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и организацией TSARKA Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, 5-7 августа делегация Службы электронной безопасности совершила деловой визит в Казахстан, в рамках которого был подписан меморандум в области информационной безопасности и кибербезопасности, предусматривающий совместную деятельность в этой области, обмен информацией и опытом.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между сторонами, а также о продуктах и услугах, предоставляемых организацией TSARKA в области информационной и кибербезопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоETX və Qazaxıstanın TSARKA təşkilatı Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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