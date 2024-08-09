Подписан Меморандум между Службой электронной безопасности и организацией TSARKA Казахстана

10:33

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Службой электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и организацией TSARKA Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, 5-7 августа делегация Службы электронной безопасности совершила деловой визит в Казахстан, в рамках которого был подписан меморандум в области информационной безопасности и кибербезопасности, предусматривающий совместную деятельность в этой области, обмен информацией и опытом.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между сторонами, а также о продуктах и услугах, предоставляемых организацией TSARKA в области информационной и кибербезопасности.