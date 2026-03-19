Общая стоимость услуг в сфере ИКТ в Азербайджане выросла более чем на 6%

В Азербайджане в январе-феврале текущего года стоимость услуг, предоставленных предприятиями информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), составила 608,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации, 67,7% дохода, полученного в этой сфере, приходится на долю населения.

В феврале стоимость услуг, предоставленных предприятиями ИКТ, составила 292,5 млн манатов, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

В 2025 году стоимость указанных услуг в Азербайджане увеличилась на 8,7% по сравнению с 2024 годом и составила 3 ​​млрд 989 ​​млн манатов.