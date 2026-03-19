Общая стоимость услуг в сфере ИКТ в Азербайджане выросла более чем на 6%
ИКТ
- 19 марта, 2026
- 11:08
В Азербайджане в январе-феврале текущего года стоимость услуг, предоставленных предприятиями информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), составила 608,6 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По информации, 67,7% дохода, полученного в этой сфере, приходится на долю населения.
В феврале стоимость услуг, предоставленных предприятиями ИКТ, составила 292,5 млн манатов, что на 4,3% больше, чем годом ранее.
В 2025 году стоимость указанных услуг в Азербайджане увеличилась на 8,7% по сравнению с 2024 годом и составила 3 млрд 989 млн манатов.
