Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Общая стоимость услуг в сфере ИКТ в Азербайджане выросла более чем на 6%

    • 19 марта, 2026
    • 11:08
    Общая стоимость услуг в сфере ИКТ в Азербайджане выросла более чем на 6%

    В Азербайджане в январе-феврале текущего года стоимость услуг, предоставленных предприятиями информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), составила 608,6 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    По информации, 67,7% дохода, полученного в этой сфере, приходится на долю населения.

    В феврале стоимость услуг, предоставленных предприятиями ИКТ, составила 292,5 млн манатов, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

    В 2025 году стоимость указанных услуг в Азербайджане увеличилась на 8,7% по сравнению с 2024 годом и составила 3 ​​млрд 989 ​​млн манатов.

    Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) Государственный комитет статистики
    Azərbaycanda informasiya-rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 6%-dən çox artıb
    Value of ICT services in Azerbaijan up over 6%
    Ты - Король

