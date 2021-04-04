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Номер телефона Марка Цукерберга попал в интернет

Номер телефона Марка Цукерберга попал в интернет В интернет попали номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга, а также личные данные еще 533 млн пользователей соцсети.
ИКТ
4 апреля 2021 г. 19:21
Номер телефона Марка Цукерберга попал в интернет
Марк Цукерберг

В интернет попали номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга, а также личные данные еще 533 млн пользователей соцсети.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post.

По информации издания, один из участников сети микроблогов Twitter опубликовал в своем аккаунте скриншот с форума, где была отображена личная информация Цукерберга.

Как пишет Bloomberg, доступ к базе данных пользователей Facebook могли получить даже те, кто имеет только базовые навыки работы с информацией в интернете.

Технический директор компании в области кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл сообщил об этой утечке. Он уточнил, что данные были извлечены из-за уязвимости, которая была исправлена, как утверждает Facebook, в 2019 году. В процесс оказались вовлечены пользователи 106 стран.

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