Номер телефона Марка Цукерберга попал в интернет

В интернет попали номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга, а также личные данные еще 533 млн пользователей соцсети.

В интернет попали номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга, а также личные данные еще 533 млн пользователей соцсети.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post .

По информации издания, один из участников сети микроблогов Twitter опубликовал в своем аккаунте скриншот с форума, где была отображена личная информация Цукерберга.

Как пишет Bloomberg , доступ к базе данных пользователей Facebook могли получить даже те, кто имеет только базовые навыки работы с информацией в интернете.

Технический директор компании в области кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл сообщил об этой утечке. Он уточнил, что данные были извлечены из-за уязвимости, которая была исправлена, как утверждает Facebook, в 2019 году. В процесс оказались вовлечены пользователи 106 стран.