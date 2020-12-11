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Названы замедляющие работу смартфона приложения

Названы замедляющие работу смартфона приложения Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко назвал замедляющие работу смартфона приложения
ИКТ
11 декабря 2020 г. 05:51
Названы замедляющие работу смартфона приложения

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко назвал замедляющие работу смартфона приложения.

Как передает Report со ссылкой на агентство, "Прайм", по словам Гриценко, замедлить современные смартфоны и сократить время их автономной работы могут только тяжелые программы. Он посоветовал не использовать встроенные веб-браузеры от производителя, а предпочесть Chrome, Firefox или Edge.

Также Гриценко отметил, что нет необходимости в постоянно работающем антивирусе, если все приложения устанавливаются только из официальных магазинов.

"На старых устройствах могут тормозить официальные клиенты соцсетей — Facebook, YouTube, Instagram", — сказал эксперт. Он порекомендовал использовать облегченные версии этих приложений либо использовать их мобильные веб-версии.

Кроме того, замедлить работу смартфона могут и системные процессы, например, фоновое обучение искусственного интеллекта помощника, синхронизация фотографий или бэкап системы.

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