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    ​Обнародована причина проблемы, возникшей сегодня в Азербайджане в доступе к госсайтам

    Это связано с подключением резервного источника питания к обслуживающему в Азербайджане госструктуры дата-центру

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В связи с подключением резервного источника питания к обслуживающему в Азербайджане госструктуры дата-центру, в доступе к относящимся к госструктурам информационным ресурсам возникли временные перебои.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации Госагентства безопасности специальной связи и информации Особой службы государственной охраны.

    Отмечается, что процесс подключения резервных источников питания и другие мероприятия технической безопасности продолжаются.

    "В ближайшее время будет представлена дополнительная информация о проводимых мерах безопасности", - сказали в агентстве. 

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