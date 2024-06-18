О нас

Назван объем инвестиций Азербайджана и Казахстана в прокладку оптоволокна по дну Каспия

Назван объем инвестиций Азербайджана и Казахстана в прокладку оптоволокна по дну Каспия Операторы связи Казахстана и Азербайджана инвестируют более 50,6 млн долларов США (более 23 млрд тенге) в проект прокладки Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.
ИКТ
18 июня 2024 г. 12:47
Назван объем инвестиций Азербайджана и Казахстана в прокладку оптоволокна по дну Каспия

Операторы связи Казахстана и Азербайджана инвестируют более 50,6 млн долларов США (более 23 млрд тенге) в проект прокладки Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина Казахстана, об этом сообщил сегодня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства.

"Сегодня между АО "Казахтелеком" (национальная телекоммуникационная компания Казахстана​​.) и ООО "АзерТелеком" создано совместное предприятие, завершается тендер по выбору подрядчика на проектирование и прокладку подводного ВОЛС. Прокладка оптики по дну Каспийского моря составит 370 километров", - сказал Ж.Мадиев.

Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря - часть проекта "Цифровой Шелковый путь", который предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией. Ранее сообщалось, что срок реализации проекта - 2025 год.

Подводная волоконно-оптическая линия связи будет проходить по маршруту Актау – Сумгайыт. Максимальная пропускная способность достигнет 400 Тбит в секунду,

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan-Kazakhstan investments value in laying optical fiber along Caspian Sea revealed

Самое важное

Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 20:03
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi