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Назначены руководители двух агентств при Министерстве цифрового развития и транспорта

Назначены руководители двух агентств при Министерстве цифрового развития и транспорта Назначены временные руководители двух агентств, входящих в структуру Министерства цифрового развития и транспорта.
ИКТ
8 декабря 2022 г. 17:08
Назначены руководители двух агентств при Министерстве цифрового развития и транспорта

Назначены временные руководители двух агентств, входящих в структуру Министерства цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр Рашад Набиев.

Согласно приказу, Агентством инноваций и цифрового развития будет руководить Инара Велиева, а Агентством информационно-коммуникационных технологий – Наил Марданов.

Этот факт подтвердили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отметим, что агентства были созданы указом президента Азербайджана от 11 октября 2021 года.

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