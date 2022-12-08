Назначены руководители двух агентств при Министерстве цифрового развития и транспорта

Назначены временные руководители двух агентств, входящих в структуру Министерства цифрового развития и транспорта.

Назначены временные руководители двух агентств, входящих в структуру Министерства цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр Рашад Набиев.

Согласно приказу, Агентством инноваций и цифрового развития будет руководить Инара Велиева, а Агентством информационно-коммуникационных технологий – Наил Марданов.

Этот факт подтвердили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отметим, что агентства были созданы указом президента Азербайджана от 11 октября 2021 года.