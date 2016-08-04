Nar дал старт новой кампании

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Nar дал старт кампании "Летнее предложение".

Как сообщили Report в компании Nar, абоненты, воспользовавшиеся этой возможностью, в общей сложности получат баланс на 100 AZN и 600 MB интернет-трафика.

Кампания продлится до 30 августа. Для подключения к кампании достаточно купить в магазинах World Telecom одну из двух моделей: Micromax BOLT Q383 или Micromax BOLT S302. Для данных смартфонов установлены выгодные условия оплаты.

Покупатели смогут приобрести эти смартфоны (без процентов) по ценам от 9 AZN в месяц (Micromax S302) и 12 AZN в месяц (Micromax Q383) сроком до 12-ти месяцев. Для смартфонов предусмотрен первоначальный взнос в размере 30 AZN (Micromax S302) и 40 AZN (Micromax Q383) соответственно.

Для активации бонусов баланс должен ежемесячно пополняться в номинале минимум 5 AZN. Для проверки остатков бонуса нужно набрать шифр *777#84#YES или послать на короткий номер 777 сообщение с текстом "I".

Подробную информацию о кампании "Летнее предложение" можно получить на сайте nar.az.