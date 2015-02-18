​Министр: Снижение тарифов мобильной связи в Азербайджане не ожидается

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В ближайшее время в Азербайджане не ожидается снижение тарифов мобильной связи. Как сообщает Report, об этом сказал министр связи и высоких технологий Али Аббасов.

"Азербайджанский народ считается самым крупным пользователем мобильных телефонов в Европе после Турции. Цены регулируются в соответствии с требованием рынка. Поэтому, высокий спрос дает возможность уменьшить цены", - заявил министр.

По словам А.Аббасова, тарифы на интернет в Азербайджане вдвое дешевле средних мировых цен. Предусматривается, что до конца этого года население потратит на интернет 5% от средней зарплаты: "А в Азербайджане данный показатель составляет 2,5%".