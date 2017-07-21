Летняя школа "Автобус знаний" пройдет при поддержке Bakcell

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ При поддержке первого оператора мобильной связи в Азербайджане - компании Bakcell с 24 по 31 июля 2017 года в рамках программы образования Teach for Azerbaijan министерством образования Азербайджана совместно с Kapital Bank и компанией ENGİN будет организована летняя школа "Автобус знаний-2017".

Об этом сообщили Report в Bakcell.

Основной целью летней школы является оказание поддержки в карьерном развитии учащихся средних профессионально технических и высших учебных заведений регионов страны, обладающих средними академическими показателями. Благодаря данной программе, учащиеся получат стимул для изменения своих взглядов на жизнь и формирования нового мировоззрения.

"Автобус знаний-2017", оснащенный высокоскоростным интернетом от Bakcell, поедет по маршруту Баку-Губа-Масаллы-Сабирабад-Гянджа-Мингячевир-Загатала-Исмаиллы-Баку.

Следует отметить, что Teach for Azerbaijan является программой образования, нацеленной на обеспечение равных возможностей для качественного образования в соответствии с Государственной программой по развитию образования в Азербайджане.

Напомним, что компания Bakcell продолжает успешно сотрудничать также и с другими организациями в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности. Так, поддерживая различные проекты, осуществляемые такими организациями как UAFA (Объединенная помощь Азербайджану) и Ассоциация "Детские деревни SOS – Азербайджан" компания делает все возможное, чтобы привнести положительные перемены в жизни детей, нуждающихся в особой заботе.

Компания Bakсell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell следует посетить www.bakcell.com или позвонить по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами - www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Абоненты других мобильных операторов для получения информации о компании и предоставляемых услугах могут обратиться по номеру 012 498 89 89