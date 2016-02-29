​Компания Bakcell запустила новый развлекательный интернет-портал

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell объявила о запуске нового развлекательного интернет-портала Bakcell. Данный портал является второй по счету услугой под брендовым названием "Qoş və Coş".

Как сообщили Report в Bakcell, новый портал нацелен на предоставление онлайн-пользоват елям различных услуг, таких как горячие предложения, игры, музыка, новости и советы, игры EA, M-обучение (мобильное обучение), Футбольный центр Bakcell, IVR чат и многое другое.

На новом веб-сайте вниманию посетителей предоставляется информация на различные темы, в том числе прогноз погоды, гороскопы, диеты, здоровье, любовь и т.д. Новый сайт предоставит пользователям возможность в полной мере воспользоваться преимуществами многочисленных услуг и лотерейных кампаний (Выигрышный SMS, Fantasy Football, Sevincli Anlar). Пользователи также могут совершать загрузки с портала с легкостью одного клика.

Для того чтобы получить оповещения о новостях, пользователям необходимо зарегистрировать ся на портале посредством указания своего номера телефона и PIN-кода (полученного по SMS) для подтверждения аккаунта. Абонентская плата и условия каждой услуги детально описаны рядом с каждым предложением.

Более подробную информацию о портале можно получить на сайте http://eylence.bakcell.com/a.

Отметим, что компания Bakсell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bak cell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/ az/news (или www.bakcell.com/ en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55.