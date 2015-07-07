​Компания "Bakcell" удостоена почетного диплома

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ За вклад, внесенный в телекоммуникационные услуги I Евроигр, первый мобильный оператор связи Азербайджана - компания "Bakcell" удостоена министерством связи и высоких технологий почетного диплома.

Как сообщили Report из компании, компания "Bakcell" занялась оснащением оборудования Бакинского дворца водных видов спорта, Бакинского спортивного зала, Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, Спортивной арены имени Гейдара Алиева, Деревни атлетов, Бакинского кристального зала, отеля "Fairmont", Международного аэропорта Гейдара Алиева и пр. объектов.

В целях организации оказываемых пользователям услуг на высоком уровне в рамках работ по подготовке к Европейским играм, компания "Bakcell" установила дополнительно 95 станций 2G/3G и 20 поддерживающих услуги 4G станций.

В информации отмечается, что в результате установки дополнительного инновационного оборудования сеть "Bakcell" была еще более усилена и обеспечила качественные звуковые и интернет-услуги для абонентов в местах проведения игр.

Более 1000 приехавших во время Евроигр в Азербайджан туристов выбрали сеть "Bakcell" для использования услуг LTE, поддерживающих скорость до 150 Мбит/ч.

Кроме того, компания "Bakcell" является единственным мобильным оператором Азербайджана, предоставляющим абонентам 4G услуги в роуминге.